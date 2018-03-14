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Москвичей научат ухаживать за морскими котиками

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Жителям столицы расскажут об уходе за морскими котиками на лекции «Северные морские котики Московского зоопарка». Об этом сообщили в пресс-службе зверинца, передает агентство «Москва».

«Морские котики живут в Московском зоопарке много лет. Несмотря на то, что кормление и тренинги этих животных проходят в бассейнах, которые доступны для обзора посетителям, за одно посещение невозможно ознакомиться со всеми аспектами жизни этих уникальных ластоногих», — говорится в сообщении.

Лекция ведущего зоолога отдела Веры Сочиной пройдет 29 марта в 19:30 в открытом лектории. В пресс-службе уточнили, что она проводится для слушателей старше 16 лет. Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Посетители лекции узнают, сколько морских котиков живет в Московском зоопарке, чем они отличаются друг от друга и как меняется их поведение и взаимоотношения друг с другом и с тренерами в течение года. Также им расскажут, как ухаживают за животными в зоопарке, чем их кормят, как обучают и для чего это нужно.

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