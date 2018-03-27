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Москвичей обеспокоила судьба Сирии

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Москвичи начали нести цветы к зданию посольства Сирии в Мансуровском переулке. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом горожане хотят выразить солидарность с республикой, территорию которой в ночь на 14 апреля бомбили США, Великобритания и Франции.

Хотим, чтобы простые сирийские люди знали, что россияне с ними и выражают свою солидарность, — рассказал молодой человек по имени Сергей, принесший цветы к посольству.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение правительством химоружия. Операция проводилась совместно с Францией и Великобританией, Москва категорически осудила удары, созвав экстренное заседание Совбеза ООН.

По данным сирийской стороны, в результате бомбардировок пострадали три человека в Хомсе, о погибших не сообщалось.

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