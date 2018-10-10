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Москвичей оградят от алкоголя

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В День народного единства, 4 ноября, в столице ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Спиртные напитки, в том числе пиво и алкогольные коктейли, нельзя будет купить в кафе и магазинах, которые находятся рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Под запрет попадут также соки и газировка в стеклянной таре. В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы пояснили, что это необходимо для предотвращения правонарушений и травм.

День народного единства — государственный праздник. Отмечается 4 ноября с 2005 года.

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