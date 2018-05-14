Москвичей отбросило назад во времени

Днем 20 мая в Москве будет 12-14 градусов тепла, рассказал «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такой температурный фон на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Природа, по сути, отбросила нас на целый месяц назад. Лишь только к исходу дня, когда скажется слабое влияние скандинавского антициклона, осадки пойдут на убыль и кое-где из-за облаков начнет выглядывать солнце», — сказал он.

К утру 19 мая в Москве выпал 41 процент месячной нормы осадков — 21 миллиметр, ночью температура опускалась до плюс 14. Днем в Москве и области будет до плюс 20-21 градуса. По прогнозу центра «Фобос», осадки продолжатся.