Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей отлучат от аналогового телевидения

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

С января 2019 года по всей стране запускается цифровое эфирное телевещание. Отключение аналогового эфирного сигнала будет проходить поэтапно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра столицы.

Планируется, что в столичном регионе аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года.

Одновременно с начала года абонентам московских операторов кабельного телевидения стало доступно более 50 цифровых каналов. «Кроме доступа к дополнительным телеканалам в цифровом качестве, мы также договорились с операторами о сохранении аналогового вещания в кабеле», — сказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он уточнил, что это сделано для удобства абонентов, в частности, из старшего поколения.

В настоящий момент к кабельному телевидению подключено около 99 процентов домов и квартир Москвы. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4 процента населения.

Читайте также
Самое читаемое
«У меня в руках большая, грязная бандура»
Истории москвичей, скупивших старые указатели подземки на миллионы рублей
11 января
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
Кто и зачем придумал раскраску из советских заборов, панелек и бронзовых Ильичей
12 января
«Власть в руках технологических гигантов»
Она делает Барселону умным городом и теперь раскрывает секреты
9 января
«Я устал от мордобоя»
Он стоял у истоков тайского бокса в России, а теперь хочет заразить страну другой игрой
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter