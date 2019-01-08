Москвичей отлучат от аналогового телевидения

С января 2019 года по всей стране запускается цифровое эфирное телевещание. Отключение аналогового эфирного сигнала будет проходить поэтапно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра столицы.

Планируется, что в столичном регионе аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года.

Одновременно с начала года абонентам московских операторов кабельного телевидения стало доступно более 50 цифровых каналов. «Кроме доступа к дополнительным телеканалам в цифровом качестве, мы также договорились с операторами о сохранении аналогового вещания в кабеле», — сказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он уточнил, что это сделано для удобства абонентов, в частности, из старшего поколения.

В настоящий момент к кабельному телевидению подключено около 99 процентов домов и квартир Москвы. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4 процента населения.