Москвичей отправили гулять

В выходные погода в столичном регионе будет теплой и солнечной. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на экспертов центра «Фобос».

«В предстоящие выходные дни характер погоды будет самым благоприятным для того, чтобы провести эти дни на свежем воздухе. В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура воздуха в субботу - около плюс 15, в воскресенье - до плюс 18-19», — рассказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы температура будет опускать для значений близких к нулю, в некоторых районах возможны небольшие заморозки.

В будущие выходные в столичном регионе ожидается небольшой ветер, атмосферное давление будет выше нормы.