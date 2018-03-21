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Москвичей отправили по домам

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В Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Горожан попросили сократить пребывание на свежем воздухе. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте столичного управления МЧС.

Такие условия, по словам спасателей, сохранятся до утра 29 марта.

«На территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

В связи с этим в МЧС рекомендовали горожанам по возможности минимизировать свое пребывание на открытом воздухе, а, находясь дома, закрывать окна и форточки. Кроме того, москвичам посоветовали использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.

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