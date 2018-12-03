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Москвичей подготовили к повышению тарифов на парковку

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В Москве начали устанавливать таблички с новыми тарифами на парковку, которые начнут действовать на ряде улиц в центре столицы с 15 декабря. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщили агентству «Москва» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там отметили, что старые таблички пока смещают под новые, а с вступлением в действие новых тарифов их демонтируют.

С 15 декабря в Москве будут обновлены тарифы на парковку в центре города и около бизнес-центра «Москва-Сити»: стоимость одного часа составит 380 рублей. Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах будет сокращено до пяти минут. Также в столице изменятся правила пользования бесплатными парковками по воскресеньям — право бесплатной парковки отменят на 237 улицах.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца до 200 рублей на самых востребованных участках в границах Садового кольца и в районе «Москвы-Сити».

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