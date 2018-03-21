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Москвичей попросили избегать беспорядочных маневров

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Московская ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными из-за ухудшившейся погоды, обращение опубликовано на сайте ведомства.

В связи со снегопадом инспекция просит соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погоды, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также выполнять указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

«Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда»,— предупредили в ГИБДД.

Как сообщает «Интерфакс», утром 27 марта температура в Москве опустилась до минус трех градусов, снег, по оценке синоптиков, идет умеренный и непрерывный. Ветер достигает тре метров в секунду, облачность — 10 баллов.

Ранее синоптики предупредили о морозах в течение предстоящей недели. Ночью температура будет опускаться до минус 10 градусов.

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