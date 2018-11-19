Москвичей попросили не раздражать спящих ежей

Москвичей попросили не забирать ежей из парков: животные могут быть агрессивными, кусаться и шипеть. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста ГПБУ «Мосприрода» Анну Сорокину.

Она объяснила, что ежи впали в спячку, для этого они выкапывают в земле норы, обычно не глубокие. «И поэтому людям, которые гуляют с собаками, мы настоятельно рекомендуем держать их на поводке. Все собаки по своей натуре — охотники. И они могут ежа учуять, начать его раскапывать, этим его побеспокоить и испугать. Тогда он сразу не сможет уснуть, а так как зимой нет еды — он может погибнуть», — пояснила Сорокина, подчеркнув, что ежей будить нельзя.

Если еж все-таки разбужен, его необходимо отнести в центр реабилитации диких животных.

Также специалист добавила, что собаки могут раскопать и травяных лягушек, которые обычно впадают в спячку в корнях деревьев и компостных кучах. «Если собака учует лягушку, то она ее съест, пока лягушка спит. И также собака без поводка может побеспокоить и задавить ласку, которые маленькие и хоть и не впадают в спячку, но входят в Красную книгу Москвы», — рассказала Сорокина.

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