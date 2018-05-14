Москвичей попросили пересесть на автобусы из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий автомобилистам в Москве порекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Московского транспорта в Twitter.

«Дождь не утихнет до конца дня. Местами будет гроза и сильный ветер. Если Вам нужно куда-то поехать сегодня, воспользуйтесь городским транспортом. Машину лучше оставить в гараже или в безопасном месте вдалеке от деревьев и рекламных щитов», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу МЧС выступило с предупреждением: в некоторых районах Москвы ожидается сильный ветер: временами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе похолодает: температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы.