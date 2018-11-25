Москвичей порадовали новогодней фотобудкой под землей

На станции метро «Китай-город» в Москве установили новогоднюю фотобудку. Как сообщает «Вечерняя Москва», любой желающий может сделать там снимки и забрать их с собой.

Конструкция оформлена в единой городской концепции празднования Нового года. Фотобудка будет работать все новогодние праздники.

Ранее стало известно, что на станции «Площадь Революции» установили таймер обратного отсчета, на котором высвечивается оставшееся до наступления Нового года время. После полуночи на табло высветится текст «С Новым годом!».