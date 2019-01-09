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Москвичей предупредили о депрессии из-за ветра

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В столичном регионе ожидается ветреная погода с легким морозом. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщается на сайте Meteonovosti.

Согласно данным синоптиков, столбики термометров в городе опустятся до отметки в минус 4 градуса, по области — до минус 6. Осадков не предвидится, прогнозируется облачность с прояснениями, а также северный ветер со скоростью до 12 метров в секунду, местами — до 15 метров в секунду.

Специалисты советуют метеозависимым жителям Москвы внимательно отнестись к своему здоровью из-за неустойчивого атмосферного давления. В частности, москвичам следует принимать назначенные лечащим врачом медикаменты, поддерживать иммунитет витаминами, заниматься спортом и больше находиться на свежем воздухе.

«Из-за порывистого ветра у людей с психо-эмоциональными нарушениями состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного», — говорится в сообщении. Отмечается, что даже у здоровых горожан в такую погоду могут возникнуть нарушения сна, чувство беспричинной тревоги, а также понижение работоспособности.

17 февраля сообщалось, что в Москве в начале предстоящей недели ожидаются 10-градусные морозы ввиду того, что к мегаполису с северо-запада приближается холодный атмосферный фронт. Он уже стал причиной усиления ветра.

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