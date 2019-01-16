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Москвичей предупредили о мощном снегопаде

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В ближайшие выходные в российской столице ожидается сильный ветер и рекордное количество осадков. Об этом в четверг, 24 января, сообщается на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, это будет самый сильный снегопад нынешней зимы. «В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер в порывах до 15 метров в секунду, поднимется метель», — пояснили специалисты, добавив, что ненастная погода сохранится и в воскресенье, а на дорогах возможны снежные заносы.

В результате к утру понедельника в столичном регионе выпадет около 14—17 миллиметров осадков. До этого, как отмечают метеорологи, сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 миллиметров осадков.

22 января сообщалось, что за три недели нового года в столице выпало 95 процентов месячной нормы осадков. С 1 по 21 января 2019 года было 18 дней с осадками, и выпало ровно 40 миллиметров при норме для города в 42 миллиметра.

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