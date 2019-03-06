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Москвичей предупредили о погодных опасностях

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В Москве в среду, 12 марта, объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в городе ожидается западный ветер порывами до 15 метров в секунду и небольшие осадки. Также на дорогах возможно образование гололедицы.

В связи с подобными погодными условиями в Twitter-аккаунте транспортного комплекса столицы московских автомобилистов призвали соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в столичном регионе ожидается метель, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также ожидалось похолодание до минус четырех градусов.

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