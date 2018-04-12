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Москвичей предупредили о последнем теплом дне

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Пятница, 20 апреля, станет последним теплым днем в Москве перед резким падением температуры. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«Уже в субботу на погоду столичного региона начнет оказывать влияние атлантический циклон. Ночью облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Под утро в столице плюс 5-7, в области — плюс 3-6. Днем облачно, временами дождь, плюс 16-18 в центре, 13-16 в области», — сообщил сотрудник центра.

Кроме того, усилится ветер, а давление будет падать и к вечеру достигнет 730 миллиметров ртутного столба. В ночь на воскресенье по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт. По прогнозам синоптиков, пройдут дожди и мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, самым дождливым днем станет суббота, 21 апреля: местами может выпасть до 15 миллиметров осадков.

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