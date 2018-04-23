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Москвичей предупредили о приближении ненастья

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Усиление ветра и гроза ожидаются в Московском регионе во второй половине дня. Об этом сообщили в столичном метеобюро в субботу, 28 апреля, передает «Интерфакс».

«С 12:30 до 18:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами гроза», — рассказали синоптики.

По их прогнозу, 28 апреля в столице температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщили, что воздух в Москве 1-2 мая прогреется до +27 градусов, что выше среднесуточной июльской температуры. Абсолютный рекорд тепла в эти дни был зафиксирован в 1977 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до +28 градусов.

В апреле климатолог Владимир Семенов сообщал, что шторм, прошедший 21 апреля в Москве, является нормой для весны, а летом жители столицы могут ожидать торнадо. Предполагается, что их появление связано с перегревом атмосферы и ее перенасыщенностью влагой.

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