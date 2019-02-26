Москвичей предупредили о простуде

В столичном регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается на портале «Метеоновости».

Согласно предварительному прогнозу, в городе будет облачно, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от 1 градуса мороза до плюс 1 градуса, по области — от минус 4 до 1 градуса тепла. Задует юго-западный ветер со скоростью от трех до 8 метров в секунду.

«Из-за высокой влажности воздуха возрастает количество простудных заболеваний», — предупредили специалисты, отметив, что данный показатель установился в регионе на отметке около 80 процентов. Москвичам советуют принимать поливитамины и заниматься физкультурой, чтобы избежать заболеваний в начале весны, когда организм устал от холодов и отсутствия света.

Кроме того, атмосферное давление в столице в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. «Скачки давления на пониженном фоне могут стать причиной неважного самочувствия людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших сосудистые катастрофы», — говорится в сообщении.

3 марта синоптики рассказали о том, что в Международный женский день — 8 марта — в столичном регионе погода будет теплой и комфортной. По предварительным прогнозам, в праздничный день будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны, а воздух может прогреться до плюс 10 градусов.