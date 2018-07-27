Москвичей предупредили о сильной жаре

В Москве в субботу, 4 августа, ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Информация об этом размещена на сайте столичного главка МЧС.

«В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными; избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос», кратковременные дожди и жара до 29 градусов ожидаются в Москве в субботу, также возможны грозы. По информации синоптиков, ветер в субботу будет западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, при грозе он будет порывистый.