Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей предупредили о сильной жаре

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве в субботу, 4 августа, ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Информация об этом размещена на сайте столичного главка МЧС.

«В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными; избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос», кратковременные дожди и жара до 29 градусов ожидаются в Москве в субботу, также возможны грозы. По информации синоптиков, ветер в субботу будет западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, при грозе он будет порывистый.

Читайте также
Самое читаемое
«Молодые не хотят машин и квартир. Они готовы делить крышу с другими»
Один из главных европейских урбанистов — о Москве через 5 лет
2 августа
«У Москвы есть, что предложить миру»
Как столица влияет на мировую экономику
29 июля
Заткнули фонтан
Безумства столичных десантников в День ВДВ
3 августа
Все и сразу
Почему нельзя пропустить выставку современного искусства в Манеже
31 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter