Москвичей предупредили о сильном снегопаде

В пятницу, 4 января, в столичном регионе ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителей городского управления МЧС.

«По прогнозу синоптиков Росгидромета, в Москве в период с 7:00 наблюдается сильный снег, явление сохранится до 11:00», — предупредили спасатели.

Автомобилистов призвали отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным. Если сесть за руль все же придется, водителям стоит значительно снизить скорость движения и соблюдать дистанцию с другими машинами. Пешеходам рекомендовали надевать светоотражающие элементы на одежду.

Ранее синоптики сообщили, что количество выпавших в российской столице осадков возвращается к максимальным показателям текущей зимы.