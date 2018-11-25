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Москвичей предупредили о сильном снегопаде

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В пятницу, 4 января, в столичном регионе ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителей городского управления МЧС.

«По прогнозу синоптиков Росгидромета, в Москве в период с 7:00 наблюдается сильный снег, явление сохранится до 11:00», — предупредили спасатели.

Автомобилистов призвали отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным. Если сесть за руль все же придется, водителям стоит значительно снизить скорость движения и соблюдать дистанцию с другими машинами. Пешеходам рекомендовали надевать светоотражающие элементы на одежду.

Ранее синоптики сообщили, что количество выпавших в российской столице осадков возвращается к максимальным показателям текущей зимы.

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