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Москвичей предупредили о сильном ветре

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В четверг, 26 апреля, в Москве ожидается сильный ветер: временами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС в разделе «Прогнозы».

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны», — говорится в сообщении.

Также власти Москвы призвали водителей отказаться от использования личного автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

«Днем ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом», — говорится в посте ЦОДД в Twitter.

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