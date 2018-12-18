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Москвичей предупредили о сильном ветре и гололеде

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Во вторник, 8 января, в столичном регионе ожидается гололедица и ветер. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Москве.

«По прогнозу синоптиков на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 7 на 8 января 17-15 градусов мороза, днем 8 января до минус 11 градусов. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег», — уточнили спасатели.

На дорогах и тротуарах будет гололедица, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

С Рождества в Москве похолодало. В понедельник, 7 января, столбики термометров опустились до минус 16 градусов. По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье могут установиться 20-градусные морозы.

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