Москвичей предупредили о сильном ветре и гололеде

Во вторник, 8 января, в столичном регионе ожидается гололедица и ветер. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Москве.

«По прогнозу синоптиков на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 7 на 8 января 17-15 градусов мороза, днем 8 января до минус 11 градусов. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег», — уточнили спасатели.

На дорогах и тротуарах будет гололедица, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

С Рождества в Москве похолодало. В понедельник, 7 января, столбики термометров опустились до минус 16 градусов. По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье могут установиться 20-градусные морозы.