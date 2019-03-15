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Москвичей предупредили о весенней перестройке

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В столичном регионе ожидается теплая и влажная погода. Об этом в субботу, 23 марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

Согласно данным синоптиков, в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров в Москве и по области поднимутся до отметки в плюс 6 градусов, ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду.

Также уточняется, что атмосферное давление составит около 753 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность достигнет 65 процентов.

Специалисты обращают внимание на то, что, несмотря на преимущественно спокойный геомагнитный фон в столице, горожане могут ощутить ухудшение самочувствия. «Весенняя перестройка в природе довольно часто становится причиной появления усталости и слабости, раздражительности, негативных изменений со стороны эмоциональной настроенности», — говорится в сообщении.

Метеорологи объясняют это явление снижением за зиму защитных и приспособительных ресурсов человеческого организма и советуют москвичам побольше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, принимать поливитамины и водные процедуры.

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