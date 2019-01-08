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Москвичей предупредили об опасной погоде

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В столичном регионе на субботу, 12 января, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеорологов.

По их прогнозам, в ночь на 12 января в Москве будет облачно, снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха составит минус 14-12 градусов, в Подмосковье — минус 17-12 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Днем в субботу в столичном регионе также будет облачность, снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха по городу составит минус 9-7 градусов, по области — минус 12-7 градусов.

Два дня назад синоптики обещали, что на выходных в Москву придет оттепель, потому что европейская часть России попадет под влияние тропосферной ложбины из Арктики.

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