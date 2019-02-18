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Москвичей предупредили об опасных ветрах

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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля, из-за усиления ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду. Днем будет облачно с небольшими осадками, столбики термометров покажут до 1-3 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 25 февраля, в Москву после кратковременного похолодания снова придет потепление. В начале рабочей недели в городе будет от минус 1 до плюс 4 градусов, а в последующие дни — около нуля.

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