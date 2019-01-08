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Москвичей предупредили об угрозе сверху

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В ближайшее время в столичном регионе ожидается потепление, в связи с чем коммунальные службы предупреждают горожан о возможном образовании сосулек на карнизах зданий. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает телеканал «Москва 24».

Коммунальщики не всегда успевают вовремя уведомить жителей об образовании наледи и готовящихся работах по ее удалению, поэтому следует чаще смотреть наверх. Кроме того, рекомендуется следить за автомобилями, припаркованными около домов.

По данным телеканала, многие москвичи делятся информацией об опасных участках в соцсетях и сами предупреждают друг друга. Они рассказывают, что стараются заранее оценивать обстановку, осматривая обледенелые фасады из окон и с балконов. «Проходя мимо домов, я всегда смотрю наверх и задумываюсь о том, что вдруг на меня что-то упадет. Всегда надеваю капюшон и шапку», — рассказала москвичка.

Также сообщается, что некоторые горожане решают данную проблему при помощи специальных средств, которые препятствуют образованию наледи на карнизах.

9 января стало известно о том, что в Москве прогнозируется повышение температуры воздуха. По данным синоптиков, над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, в результате чего возможна слабая оттепель: средние температурные значения превысят норму на 5-8 градусов.

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