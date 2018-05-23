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Москвичей превратят в бердвотчеров

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Москвичи смогут увидеть в городе редких птиц: их изображения появятся на трансформаторных будках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы эксплуатации зданий и сооружений организации Петра Калмыкова.

«Темой граффити 2018 года стали птицы России и особо охраняемые территории России, на которых они обитают», — сказал он. Калмыков добавил, что всего в обслуживании компании находится 3,5 тысячи трансформаторных подстанций, около 400 из них уже украшены граффити.

По его словам, в первую очередь граффити появятся на объектах, которые находятся в непосредственной близости к наиболее оживленным местам города.

Бердвотчинг — наблюдение за птицами, или любительская орнитология.

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