Москвичей пристыдили за протест против онкобольных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пристыдил жителей столицы, которые организовали сбор подписей против сдачи квартир в их доме семьям с онкобольными детьми, передает в понедельник, 10 декабря, ТАСС.

Детский омбудсмен подчеркнул, что никто не имеет права препятствовать заселению новых жильцов, и он при необходимости готов вмешаться в ситуацию. «Эта пещерная, людоедская позиция для людей XXI века, да еще живущих в большом европейском мегаполисе, вызывает у меня брезгливость и отторжение. Сочетание агрессии и невежества — это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых», — заметил он, добавив, что виновникам инцидента должно быть «очень стыдно».

8 декабря стало известно о том, что жильцы одного из столичных домов собирают подписи против сдачи квартиры в аренду родителям онкобольных детей. Об этом изданию «Такие дела» рассказала координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова.

По словам Машковой, сбор подписей организовала старшая по подъезду. В своем обращении к жильцам дома она назвала квартиру «онкодиспансером» и «раковой больницей», а также заявила, что рак является «заразным инфекционным заболеванием».