Москвичей призвали делать селфи в автобусах

Мосгортранс призвал пассажиров сделать селфи с турникетами в автобусах перед их демонтажом 1 сентября. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.

«Меньше суток — и турникет станет историей. Завтра в наземном транспорте Москвы наступит всеобщий ВХОДВОВСЕДВЕРИ!!!1 Так что не забудьте сегодня сделать сэлфи с турникетом. Это уникальный шанс. Не упустите его», — говорится в сообщении.

По распоряжению столичных властей с 1 сентября в городском наземном транспорте уберут все турникеты, автобусы будут оборудованы валидаторами.

16 июня бестурникетными стали все московские трамваи. Благодаря новой системе оплаты проезда пассажиры экономят от 5 до 20 минут в пути.