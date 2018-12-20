Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей призвали массово спуститься под землю

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В ближайшие несколько дней москвичам следует отказаться от личных автомобилей и пользоваться метрополитеном. Такую рекомендацию столичным водителям дал в своем Twitter-аккаунте Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Как отметили в ЦОДД, в четверг, 27 декабря, пробки в районе Садового кольца и возле торговых центров образовались еще до начала вечернего часа пик. «Если вы не хотите потерять несколько часов, вспоминая нас недобрым словом, еще пару дней лучше выбирать метро», — посоветовали там.

Снова садиться за руль водителям порекомендовали не раньше 21:00.

В начале декабря жителей столицы предупредили, что в последние две недели месяца движение в городе будет серьезно затруднено. Отмечалось, что пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей на дорогах Москвы пойдет на спад.

Читайте также
Самое читаемое
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
24 декабря
«В 1990-х мост стал популярен у самоубийц»
История Большого Каменного моста: переезды, бандиты и Гагарин
26 декабря
«Я не очень хорошая баба, зато хороший дружище»
Столичная ню-модель о художнике Покрас Лампасе, наготе, покойниках и принцессах
21 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter