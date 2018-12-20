Москвичей призвали массово спуститься под землю

В ближайшие несколько дней москвичам следует отказаться от личных автомобилей и пользоваться метрополитеном. Такую рекомендацию столичным водителям дал в своем Twitter-аккаунте Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Как отметили в ЦОДД, в четверг, 27 декабря, пробки в районе Садового кольца и возле торговых центров образовались еще до начала вечернего часа пик. «Если вы не хотите потерять несколько часов, вспоминая нас недобрым словом, еще пару дней лучше выбирать метро», — посоветовали там.

Снова садиться за руль водителям порекомендовали не раньше 21:00.

В начале декабря жителей столицы предупредили, что в последние две недели месяца движение в городе будет серьезно затруднено. Отмечалось, что пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей на дорогах Москвы пойдет на спад.