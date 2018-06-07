Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей призвали оставить ужей в покое

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Мосприроде призвали не тревожить ужей, которых часто путают с опасными змеями. Об этом сообщает агентство «Москва».

«В летнее время к нам нередко поступают обращения, связанные с обнаружением змей на природных территориях. Спешим всех успокоить: ни анаконд, ни кобр, ни гадюк у нас не водится. А особи, которые пугают своей длиной 50-70 сантиметров, — это всего лишь подросшие и довольные ужи. Не тревожьте их», — говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что чаще всего уж уползает от человека. Змея ведет себя агрессивно только в том случае, если ее схватили. Уж будет пытаться напугать врага шипением, а потом притворится мертвым и выделит неприятно и резко пахнущую жидкость для защиты.

«Самый главный признак, по которому можно безошибочно отличить ядовитую гадюку от ужа обыкновенного, — это желтые пятна. Если у змеи на задней части головы есть два желтых или беловатых пятна — это ужик. Стоит отметить, что на природных территориях в черте города Москвы гадюки не встречались уже несколько лет», — подчеркнули в Мосприроде.

Специалисты также напомнили правила поведения при встрече со змеями. Не стоит приближаться к змее и трогать ее. В лесу лучше надеть высокую и плотную обувь, через которую змея не доберется до кожи в случае укуса. Кроме того, рано утром змеи более медлительные, поэтому необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на них.

Читайте также
Самое читаемое
«Нельзя заметать мусор под ковер!»
Одни называют ее позором Дагестана. Другие — восхищаются. А она просто пытается помочь девушкам Кавказа
9 июня
«Где-то был сплошной одобрям-с»
Как развивались советские города и почему теперь все должно быть иначе
13 июня
«Контакты в городе безличны, поверхностны и мимолетны»
ЧТЕНИЕ: Почему равнодушие и скепсис стали нормой для горожан
8 июня
«Надо, ребята, чтобы я сначала протрезвел»
Откровения обитателей окрестностей метро Курская
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter