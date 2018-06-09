Москвичей призвали позаботиться о домашних животных в жару

Ветеринары рекомендовали москвичам не оставлять в жару домашних питомцев в автомобилях и в душных, непроветриваемых комнатах, окна которых выходят на солнечную сторону. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии столицы, передает агентство «Москва».

«Летняя жара и зной влияют на животных порой сильнее, чем холод. Они опасны получением теплового удара, который возникает в результате длительного воздействия на организм высокой температуры. Чаще всего происходит, когда летом животных оставляют в закрытом непроветриваемом помещении, машине или клетке на продолжительное время или под открытым солнцем», — объяснили в пресс-службе.

Специалисты отметили, что животному необходимо обеспечить неограниченный доступ к воде, не допускать его нахождение в закрытом душном помещении и обеспечить постоянный приток воздуха. Кроме того, не стоит закрывать животное в комнате, окна которой выходят на солнечную сторону, а также оставлять его в закрытом автомобиле.

Ветеринары посоветовали выгуливать питомцев в утренние и вечерние часы, а также не рекомендовали значительные физические нагрузки и тренировки животных в жаркое время суток. Подчеркивается, что быстрее перегреваются животные с избыточной массой тела, ослабленные и с густой шерстью.

Основными признаками теплового удара являются учащенное, тяжелое и прерывистое дыхание, слабость, дрожание, шаткость походки, увеличение количества выделяемой слюны, подъем температуры тела и покраснение видимых слизистых оболочек. Обнаружив эти симптомы, животное следует переместить в прохладное место с достаточной вентиляцией, обеспечить питьевой водой, охладить и обратиться к ветеринарному специалисту или в госветслужбу Москвы.