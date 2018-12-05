Москвичей призвали позаботиться о простуженных птицах

У птиц в столичном регионе начался сезон простуд из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в понедельник, 10 декабря, агентству «Москва» сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Сменяющие друг друга холод и потепление плохо влияют на здоровье пернатых. «Птица промокает, потом ударяет мороз, у нее перья смораживаются, и она переохлаждается, потому что не может регулировать свою теплозащиту. При таком переохлаждении у птицы ослабляется иммунитет, она может заболеть», — пояснил эксперт, добавив, что простуженные птицы не могут летать и охотиться, а значит, находятся под угрозой истощения.

Мишин порекомендовал изымать из природы вялых птиц, которые сами подаются людям в руки, и доставлять их в приюты или к врачам-орнитологам. Он подчеркнул, что после контакта с больной птицей необходимо провести дезинфекцию, чтобы не заразиться.

По словам руководителя проекта, горожане начали приносить простуженных птиц еще в ноябре. «Буквально на днях принесли ястреба в достаточно тяжелом состоянии: выделения из клюва, он тяжело дышит. У него может быть вирусная инфекция или воспаление легких. Чтобы это выяснить, наши врачи взяли у него анализы, назначили антибиотики», — рассказал Мишин.

7 декабря сообщалось о том, что в Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины, которыми питаются птицы. Организм пернатых не приспособлен перерабатывать алкоголь, в результате чего они пьянеют и лежат на земле, не подавая признаков жизни.