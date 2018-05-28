Москвичей призвали спасать разбросанных ветром утят

Орнитологи посоветовали москвичам подсаживать утят-огарей, которых могло разбросать из гнезд сильным ветром, в семьи уток того же вида. Об этом сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, передает агентство «Москва».

«Сильные порывы ветра в этот период года очень сильно влияют на птиц, особенно на вывод рыжих уток-огарей. (...) Сейчас много таких случаев, люди нам звонят, когда находят покалеченных птенцов. Из целого выводка, из 10 утят, выживает один-два, остальные разбиваются, их разбрасывает ветром», — рассказал он.

По словам Мишина, при нахождении утенка, который несильно травмирован, надо как можно быстрее найти водоем, в котором уже существует популяция огарей и есть утята с матерью, и подсадить к ним птенца. Он добавил, что в 90 процентах случаев утки принимают чужих утят.

30 мая в Москве поднялся сильный ветер, временами порывы достигали 20 метров в секунду. В городе упало более 100 деревьев, пострадали шесть человек.

В мае полицейский спас провалившихся в водосток утят на северо-востоке Москвы. Он спустился через расположенный рядом люк канализации в водосток и достал шестерых птенцов.