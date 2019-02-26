Москвичей призвали спасаться от снега в общественном транспорте

Из-за мокрого снега и гололедицы москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса города.

«Транспортный комплекс просит москвичей отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться городским транспортом, который подготовлен к работе в сложных погодных условиях. Московский метрополитен также готов к увеличению пассажиропотока», - сообщили в центре. Если отказаться от поездки на автомобиле невозможно, водителям стоит соблюдать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в пятницу, 1 марта, с предупреждением о непогоде выступили в МЧС.

По прогнозам, в субботу, 2 марта, в столичном регионе будет морозно и солнечно, а в воскресенье потеплеет, но снова пойдет снег. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В начале следующей недели температура в городе может подняться до плюс восьми.