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Москвичей продует

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В субботу, 24 ноября, в Москве будет дуть сильный порывистый ветер. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Порывы ветра достигают 10-12 метров в секунду, а временами усиливаются до 14-16. В некоторых районах столицы ветреная погода сопровождалась снегом: Метеостанция МГУ зафиксировала осадки в районе аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Со следующей недели в столичный регион придет похолодание. Во вторник, 27 ноября, ночные температуры опустятся до минус 7-9 градусов, днем - минус 2-4, в ночь на среду - минус 7-12, днем - 3-8 градусов мороза. Температурный режим будет соответствовать концу января.

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