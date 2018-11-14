Москвичей продует

В субботу, 24 ноября, в Москве будет дуть сильный порывистый ветер. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Порывы ветра достигают 10-12 метров в секунду, а временами усиливаются до 14-16. В некоторых районах столицы ветреная погода сопровождалась снегом: Метеостанция МГУ зафиксировала осадки в районе аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Со следующей недели в столичный регион придет похолодание. Во вторник, 27 ноября, ночные температуры опустятся до минус 7-9 градусов, днем - минус 2-4, в ночь на среду - минус 7-12, днем - 3-8 градусов мороза. Температурный режим будет соответствовать концу января.