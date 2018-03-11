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Москвичей снабдят средствами индивидуальной защиты

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Гостиничные номера и зоны безопасности высотных зданий могут оснастить индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, передает агентство «Москва».

Это предполагается сделать в рамках свода правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», который планируют утвердить в 2018 году. «Свод правил разработан. Планируется к утверждению в 2018 году», — заявили в пресс-службе.

Согласно проекту документа, индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения должны быть в помещениях с постоянными рабочими местами, которые расположены на высоте более 50 метров, а также в гостиничных номерах и зонах безопасности высотных зданий. Кроме того, средства индивидуальной и локальной защиты должны быть на рабочем месте персонала, который обеспечивает эвакуацию.

Свод правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Однако он не распространяется на проектирование и строительство высотных зданий и сооружений производственного, складского и сельскохозяйственного назначения.

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