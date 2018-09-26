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Москвичей свяжут с космосом

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Москвичи смогут отправить письма космонавтам благодаря специальному почтовому ящику, который появится на ВДНХ 4 октября. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, открытие космической почты будет приурочено к началу Всемирной недели космоса. «В павильоне №34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе на МКС. В ответ на самые интересные вопросы они обещали записать видео», — пояснил градоначальник.

Всемирная неделя космоса ежегодно отмечается с 4 октября по 10 октября. Главная цель праздника — отметить вклад космической науки и техники в современное общество и в улучшение благосостояния человека.

В конце августа сообщалось, что Московский планетарий выпустил справочник по наблюдению за звездным небом. Из него можно узнать, как правильно выбрать время для наблюдения Луны и планет в период их наилучшей видимости, в какой области неба следует наблюдать метеоры, а также в каких созвездиях расположены самые интересные звезды, туманности и галактики.

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