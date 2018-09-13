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Москвичей вдохновят на пешие прогулки

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«Всемирный день без автомобиля» пройдет в субботу, 22 сентября, на ВДНХ. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования Москвы, который выступит организатором мероприятия.

«В этом году на площадке на ВДНХ пройдет праздник для всей семьи, основным девизом которого станет пропаганда здорового образа жизни и пеших прогулок. Ведь чем больше людей будут чаще отказываться от автомобилей и ходить пешком, когда есть возможность, тем чище станет воздух», — пояснили в департаменте.

Мероприятие начнется в 12:00 на Площади промышленности парка, вход на него будет свободным. Москвичи и гости столицы смогут стать участниками мастер-классов, в ходе которых освоят правила пеших прогулок, узнают о правильном питании, а также займутся бодифлексом и гимнастикой для лица.

Для маленьких гостей мероприятия организаторы приготовили специальные мастер-классы, где инструкторы по роллер-спорту научат их кататься на роликах.

Кроме того, на площадке пройдет концерт с участием звезд. В частности, перед горожанами со своим мастер-шоу выступит известный российский хореограф, участник проекта «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвилли.

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