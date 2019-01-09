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Москвичей взволновали мопсы

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Зоозащитники намерены бороться за закрытие столичного зоокафе «Мопс Тайм», в котором после жалоб интернет-пользователей полиция не выявила нарушений по содержанию животных. Об этом в среду, 30 января, агентству «Москва» сообщила владелица питомника мопсов «Монпасье», судья РКФ/FCI по породам собак Елена Дроздовская.

По ее словам, активисты пытаются привлечь к проблеме экспертов, представителей национального клуба породы и владельцев крупных питомников. «Мы намерены бороться дальше и довести дело до конца — до закрытия данного кафе. Улучшить ситуацию невозможно, пойти навстречу мы не можем, чтобы продолжало работать это кафе, а улучшить условия жизни для собак там не получится», — пояснила Дроздовская, добавив, что для мопсов, содержащихся в заведении, не свойственно то состояние, в котором они сейчас находятся.

Владелица питомника подчеркнула, что у собак могут начаться проблемы с психическим здоровьем. «Они напоминают отсталых детей при том, что это были прекрасные, живые, активные щенки. Это невозможно дальше продолжать», — пожаловалась она, уточнив, что по-настоящему оценить состояние животных может только профессиональный кинолог.

Дроздовская также рассказала, что ранее в местной ветклинике собак признали здоровыми: по ее мнению, ветеринары слишком бегло оценили самочувствие пациентов. Проверка московского кафе с собаками была организована после того, как пользователи Instagram пожаловались на неподобающие условия их содержания: громкую музыку, отсутствие сна и необходимой ветеринарной помощи.

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