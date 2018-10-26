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Москвичей зальет

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Около пятой части месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу и воскресенье, 3 и 4 ноября. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

По прогнозам синоптиков, за два дня в столице выпадет 11 миллиметров осадков при норме в 57 миллиметров. Прекратятся дожди только в понедельник, 5 ноября, отметили метеорологи.

Ожидается, что в понедельник в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров в Москве покажут около 4-6 градусов выше нуля, по области воздух прогреется до плюс 2-7 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что с 4 ноября в столицу вернется ясная и теплая погода, которая продержится неделю. Отмечалось, что рост температуры будет связан с приходом в регион азорского антициклона.

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