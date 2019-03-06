Москвичей заметет и подморозит после оттепели

В ночь на вторник, 12 марта, в Москве и Подмосковье ожидается метель, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает РИАМО.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается похолодание до минус четырех градусов, пройдет снег.

В понедельник, 11 марта, в столичном регионе будет облачно, временами возможны небольшие осадки, температура в течение дня будет колебаться от трех до пяти градусов выше нуля. По данным портала «Метеоновости», атмосферное давление продолжит снижаться и составит 732 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в марте ожидается в пределах или выше нормы, оттепели будут сменяться заморозками. Предполагается, что снег в Москве растает только к началу апреля.