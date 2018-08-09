Москвичей засыплет градом и продует

В среду, 15 августа, в Москве ожидается гроза, град и шквалистый. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МЧС.

«По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и в ближайшие сутки в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. Во второй половине дня местами град, шквал 17-22 метров в секунду», — предупредили спасатели.

В МЧС рекомендовали во время непогоды укрыться в капитальных строениях. Находясь на улице, нужно обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

В МЧС обращают внимание водителей на то, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП