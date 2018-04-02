Москвичи будут разъезжать по канатной дороге в Lamborghini

Канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников» откроют к началу чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

Кабины для канатки сделала компания Lamborghini. Протяженность дороги составит 737 метров, на ней будет три станции. Верхняя — на улице Косыгина, промежуточная на Воробьевской набережной и нижняя на Лужнецкой набережной.

«Это будет не только туристический аттракцион, канатка решит две другие задачи — спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах», — сказал Хуснуллин.

Путь от Воробьевых гор до стадиона по канатной дороге займет пять минут. Стоимость проезда составит для туристов 400-500 рублей, также планируется, что поездку можно будет оплатить картой «Тройка».