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Москвичи будут кататься по ВДНХ на трехколесном электрокаре

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В московском технопарке «Калибр» запустили тестовую сборку трехколесного электромобиля, сообщает сайт мэрии.

Как утверждает разработчик автомобиля, компания «Электротранспортные технологии», машина может разгоняться до 100 километров в час. Автомобиль вмещает двух человек, предполагается, что его можно использовать на больших территориях, например на ВДНХ или в «Лужниках».

Также электрокар пригодится в системе каршеринга. Первые 12 машин в технопарке соберут в мае, автомобиль пригоден для поездок в любое время года, утверждают в московской мэрии. Вместе с тем в мэрии отметили, что у Москвы недостаточно опыта в использовании электротранспорта, к примеру, в городе работает не более 50 зарядных станций для таких авто.

По данным «Автостата» на конец 2017 года, в Москве и Московской области насчитывалось 367 электромобилей. Это около 32 процентов от общего количества электрокаров в России.

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