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Москвичи будут оплачивать метро по-новому

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В столичном метрополитене начнется внедрение новой билетной системы с зональной тарификацией. Об этом рассказал один из участников ИT-рынка, пишет во вторник, 5 февраля, РБК.

В частности, речь идет о новой системе оплаты, когда цена поездки будет зависеть от зоны, в которую направляется пассажир. Также будут разработаны инструменты для управления моделью пересадок и тарифов.

Сообщается, что в организации уже провели тендер и выбрали исполнителя проекта новой билетной системы. Сумма контракта составила 670 миллионов рублей, а работы по внедрению системы должны начаться в 2020 году.

«В перспективе трех лет в этой системе могут появиться новые виды билетных носителей и устройств пассажирской автоматики для бесконтактных способов валидации билетов», — сообщил Дмитрий Чурсин, исполнительный директор компании-разработчика программного обеспечения «Программный продукт», которая стала победителем тендера.

Отмечается, что нововведение поможет оптимизировать транспортные расходы пассажиров, а также предоставит возможность использовать билеты в соседних регионах.

В ноябре прошлого года сообщалось о том, что метрополитен по поручению департамента транспорта объявил конкурс на разработку всей общегородской билетной системы. Как отметили в организации, изменения будут введены в связи с тем, что архитектура программного обеспечения билетных решений столичного метро устарела.

На данный момент стоимость проездных билетов в московском метро не зависит от зоны поездки. Такое зональное деление действует, например, для наземного транспорта. В частности, есть зона А — Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ, а также зона Б, куда входят Троицкий и Зеленоградский административные округа.

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