Москвичи будут разговляться в тепле

В ночь на Пасху, которую в этом году отмечают 8 апреля, осадков не ожидается, минимальная температура составит 0-плюс 2 градуса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на экспертов портала «Метеоновости».

Погоду в столичном регионе определит антициклон. «В ночь на 8 апреля небо будет ясным, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве 0-плюс 2 градуса, местами подморозит до минус 1 градуса. Днем солнечно, воздух в столице прогреется до 11-13 градусов, по области термометры покажут 8-13 градусов тепла», — сообщили синоптики. Они уточнили, что среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на три градуса.

Самая холодная Пасха в XXI веке была в 2007 году, тогда праздник также пришелся на 8 апреля. Тогда в первой половине дня при переменной облачности воздух нагрелся до плюс 2-5 градусов.