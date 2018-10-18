Москвичи массово назвали детей в честь российских императоров

С начала года в Москве родилось около 100 тысяч детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра столицы. Самыми популярными именами стали Александр — как у трех российских императоров — и София.

«В этом году Сашами уже названы 2,4 тысячи мальчиков, а Сонями — более 2,5 тысячи девочек. Кстати, в Москве более распространено имя София, а не Софья. Эта форма имени записана в свидетельствах о рождении 1884 девочек», — уточнила глава управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Также популярностью пользуются такие имена как Михаил, Максим, Артем, Даниил, Иван, Дмитрий, Марк, Матвей и Илья. В десятку самых распространенных женских имен вошли Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара.

По словам Ефремовой, популярность постепенно теряют имена Виктор, Наталья, Галина, Борис и Вячеслав.

Среди самых редких имен, которые москвичи давали своим детям в августе 2018 года, оказались Лея и Клим.