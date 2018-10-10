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Москвичи начали приносить цветы к мемориалу города-героя Керчи

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Жители и гости Москвы начали приносить цветы к мемориалу города-героя Керчи в Александровскому саду у Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Днем 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли несколько взрывов и стрельба. По последним официальным данным, погибли 18 человек, около 50 ранены. В Следственном комитете установили, что стрельбу в учебном заведении устроил 18-летний студент Владислав Росляков

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ). В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации.

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