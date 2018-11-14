Москвичи написали миллион доносов

Пользователи городского приложения «Помощник Москвы» зафиксировали более 1,3 миллиона нарушений правил парковки. Об этом во вторник, 20 ноября, РИА Новости рассказали в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В организации поблагодарили москвичей за бдительность отметили, что пользователи помогают снизить риск ДТП и облегчить перемещение всем участникам дорожного движения.

«Припаркованные на пешеходном переходе и тротуаре автомобили загораживают проход пешеходам, а парковка на газоне портит траву и приводит к тому, что земля и грязь разносятся по всему району», — пояснили в инспекции.

Мобильное приложение было запущено в августе 2015 года. С его помощью жители города могут сообщать о нарушениях правил парковки в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», а также об автомобилях, оставленных на тротуарах, газоне, пешеходных переходах и в зоне такси. За три года пользователями приложения стали более 305 тысяч человек.

15 ноября стало известно о том, что с нехваткой парковочных мест на стоянках в центре Москвы будут бороться повышением цен. Согласно исследованиям, водители предпочитают не пользоваться дорогими паркингами, и оставляют машины в неположенных местах. По мнению экспертов, в этом виноваты слишком низкие тарифы на переполненных городских платных стоянках.